В Чебоксарском районе подачу тепла в многоквартирные дома прекратили 5 мая, после подписанного главой администрации Чебоксарского района Николаем Хорасевым постановления от 29 апреля 2020 года о завершении отопительного сезона 2019-2020 гг.

Условием, позволяющим завершить отопительный сезон, стала установившаяся в течение пяти дней среднесуточная температура наружного воздуха выше +8 градусов. Об этом рассказал начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебоксарского района Геннадий Ефимов.

Как сообщили в МУП ЖКХ «Атлашевское», в Атлашевском сельском поселении отопление отключено в 52 многоквартирных домах, в которых насчитывается 1150 квартир.

6.05.2020

www.tavanen.ru