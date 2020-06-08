ЕГЭ будут сдавать те, кто планирует поступать в вузы. В Чебоксарском районе таких выпускников насчитывается 184. Об этом сообщила заместитель начальника отдела образования и молодежной политики администрации района Лариса Ильина.

В здание Кугесьской школы номер 1 выпускники будут входить малыми группами с соблюдением дистанции в полтора метра, причем по разным входам, их будут проверять металоискателями. Во время сдачи экзамена будут соблюдаться санитарные правила по недопущению распространения коронавирусной инфекции, предложенные Роспортебнадзором. В аудиториях участников ЕГЭ будут рассаживать в шахматном порядке. В помещении будут сидеть 2 организатора. При этом в один кабинет допустят всего 9 учащихся.

Отметим, что в Чебоксарском районе экзамен будет проводиться на базе кугесьской школы номер 1, где для этого установлена система видеонаблюдения.

Справочно Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликовала уточненный план проведения экзаменационной кампании в 2020 году. 29 и 30 июня пройдут предварительные пробные экзамены без присутствия выпускников, в ходе которых будут протестированы все экзаменационные процедуры. 3 июля — ЕГЭ по географии, литературе и информатике. 6 и 7 июля — самый массовый ЕГЭ по русскому языку. 10 июля — по профильной математике. 13 июля — по истории и физике. 16 июля — по обществознанию и химии. 20 июля — по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. 22 и 23 июля — устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем предметам кроме русского и иностранных языков) и 25 июля — по всем предметам. Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет дополнительный период экзаменов в августе. Расписание составлено так, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы: 3 августа — ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа — ЕГЭ по русскому языку, 7 августа — по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 8 августа — резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

8.06.2020

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