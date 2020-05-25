Ученики 11 классов Чебоксарского района будут сдавать ЕГЭ на базе Кугеськой школы №1. В соответствии с письмом Роспотребнадзора от 8 мая будут соблюдены все меры безопасности из-за ситуации с коронавирусом. В этом году в школах района 11 класс заканчивают 188 учеников. Экзамены сдают только те, которые планируют поступать в вуз. Об этом сообщила начальник отдела образования и молодежной политики администрации района Марина Никитина.

Основной этап ЕГЭ в России стартует 29 июня.

В этот день будут проведены ЕГЭ по географии, литературе и информатике. 2 и 3 июля будет проходить экзамен по русскому языку.

Проведение ЕГЭ по профильной математике запланировано на 6 июля, по истории и физике — на 9-е, по обществознанию и химии — на 13-е. Экзамен по биологии, а также письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдут 16 июля, а устная часть по иностранным языкам — 18 и 20 июля.

25.05.2020

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