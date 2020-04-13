В военкомате п. Кугеси продолжается работа по сбору фотографий для парка «Патриот» в Московской области. На сегодняшний день военный комиссариат Чебоксарского и Мариинско-Посадского районов Чувашии во взаимодействии с сельскими поселениями, администрациями райнов предоставил в военкомат Чувашии 703 фотографии активных участников войны.

Поскольку принято решение о размещении на интерактивной «Дороге памяти» в парке «Патриот» и писем фронтовиков, при активном содействии Музея «Бичурин и современность» отправлено 6 фронтовых писем героев.

Пока прием фото продолжается, их и сведения об участнике войны можно прислать на электронный адрес svetochka190682@bk.ru.

13.04.2020

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