В Чебоксарском районе для парка «Патриот» собрано 703 фотографии

13 апреля, 2020 - 74 года Победы в ВОВ, Новости - нет комментариев

В военкомате п. Кугеси продолжается работа по сбору фотографий для парка «Патриот»  в Московской области. На сегодняшний день военный комиссариат Чебоксарского и Мариинско-Посадского районов Чувашии во взаимодействии с сельскими поселениями, администрациями райнов предоставил в военкомат Чувашии  703 фотографии активных участников войны.

Поскольку принято решение о размещении на интерактивной «Дороге памяти»  в парке «Патриот» и писем фронтовиков, при активном содействии Музея «Бичурин  и современность» отправлено 6 фронтовых писем  героев.

Пока прием фото продолжается, их и сведения об участнике войны можно прислать на электронный адрес svetochka190682@bk.ru.

13.04.2020

www.tavanen.ru 

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