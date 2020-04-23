На сайте госзакупок размещены аукционы для поиска подрядчиков для ремонта водобашен в сельских поселениях Чебоксарского района.

Администрация Вурман-Сюктерского сельского поселения планирует провести ремонт двух водобонапорных башен с. Хыркасы (начальная цена контракта — 4992496 рублей); в д. Крикакасы построить водопроводную сеть (4100810 руб.); администрация Ишакского сельского поселения — ремонт водонапорной башни и системы водоснабжения д. Анаткас-Марги (776541 руб.).

Последний день приема заявок — 30 апреля.

23.04.2020

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