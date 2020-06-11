В Чебоксарском районе готовятся к первой отправке призывников в войска

11 июня, 2020 - Новости - нет комментариев

Сегодня, 11 июня 2020 года, под председательством главы администрации Чебоксарского района Николая Евгеньевича Хорасева состоялось очередное заседание призывной комиссии района.

Перед заседанием комиссии военный комиссар района Александр Кочуров провел краткий инструктаж с призывниками, в котором особое внимание на соблюдение жестких карантинных мер, как во время призывных мероприятий, так и во время следования к месту службы.

На призывную комиссию района приглашены юноши, которые лкончили учебные заведения и потерявшие право на отсрочку. Сегодня 30 человек прошли призывную комиссию, большинство из них узнали виды и рода войск, в которых будут проходить военную службу. Александр Алексеевич с удовольствием представил членам призывной комиссии ребят, получивших водительские удостоверения категории «С» и получивших десантную подготовку. Ребята будут направлены в подразделения ВДВ.

Военный комиссар озвучил ряд проблем, которые возникают в ходе призыва, озвучил предложения по их решению.

На июнь запланированы три отправки в войска. Они пройдут 16 июня, 20 июня и 25 июня 2020 года.


Призывная комиссия в п. Кугеси 11.06.2020


11.06.2020

www.tavanen.ru

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