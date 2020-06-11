Сегодня, 11 июня 2020 года, под председательством главы администрации Чебоксарского района Николая Евгеньевича Хорасева состоялось очередное заседание призывной комиссии района.

Перед заседанием комиссии военный комиссар района Александр Кочуров провел краткий инструктаж с призывниками, в котором особое внимание на соблюдение жестких карантинных мер, как во время призывных мероприятий, так и во время следования к месту службы.

На призывную комиссию района приглашены юноши, которые лкончили учебные заведения и потерявшие право на отсрочку. Сегодня 30 человек прошли призывную комиссию, большинство из них узнали виды и рода войск, в которых будут проходить военную службу. Александр Алексеевич с удовольствием представил членам призывной комиссии ребят, получивших водительские удостоверения категории «С» и получивших десантную подготовку. Ребята будут направлены в подразделения ВДВ.

Военный комиссар озвучил ряд проблем, которые возникают в ходе призыва, озвучил предложения по их решению.

На июнь запланированы три отправки в войска. Они пройдут 16 июня, 20 июня и 25 июня 2020 года.





Призывная комиссия в п. Кугеси 11.06.2020

11.06.2020

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