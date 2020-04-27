В Чебоксарском районе горел дачный дом

27 апреля, 2020 - Новости - нет комментариев

В субботу,  25 апреля,   в 20 час. 12 мин.  на пульт пожарно-спасательной части-41 поступило сообщение о пожаре в дачном доме в коллективном саду  «Медик» (вблизи д. Вурманкас-Туруново Чебоксарского района). В результате пожара повреждена деревянная обрешетка кровли. Об этом сообщили в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы по Чебоксарскому району ГУ МЧС РФ по Чувашии.

Причина пожара — неправильное устройство дымохода отопительной печи.

С начала года в Чебоксарском районе произошло 50 пожаров,  включая  факты  пала сухой травы и мусора.

27.04.2020

www.tavanen.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости