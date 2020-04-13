В сельских поселениях Чебоксарского района главы продолжают следить за соблюдением режима самоизоляции.

Глава Сирмапосинского сельского поселения Рамиль Гельметдинов рассказал: «Сегодня с заместителем выезжал в с. Икково, на улицах практически нет никого. В Чиршкасах оформили три акта за нарушение самоизоляции. Это на тех жителей, которые без острой необходимости выходят на улицу, не надевают маски. У всех своя причина: кто дома устал сидеть, кто внуков встречает из города. В четверг соблюдение карантина жителями сельского поселения проверяла районная мобильная группа. Было составлено 4 акта. В нашем поселении 34 человека, вернувшихся с других регионов соблюдают режим самоизоляции. На детской площадке в д. Чиршкасы никого нет. Она находится под окнами администрации».

Глава Большекатрасьского сельского поселения Юрий Башкиров сообщил: «За нарушением режима самоизоляции были замечены 5 человек. В Малых Карачурах составлен 1 акт, в д. Сархорн и в д.Большие Катраси — по 2 акта. Нарушившие режим самоизоляции — люди средних лет. С началом мер по предупреждению распространению коронавируса в деревнях на улице стало пусто. Людям постоянно напоминаем о соблюдении режима самоизоляции, раздаем листовки с информацией, как защититься от новой вирусной инфекции».

13.04.2020

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