В Чебоксарском районе в феврале стартуют отчетные собрания, на которых главы сельских поселений представят отчеты о результатах работы за 2019 год и планы на 2020 год.

В Сарабасинском центральном сельском доме культуры собрание состоится 7 февраля (19 часов), в Дом творчества с.Ишлеи — 8 февраля (16 часов), в Центральном доме культуры п. Кугеси — 12 февраля (18 часов), в Абашевском клубе-музее — 13 февраля (18 часов), в Большекатрасьском центральном сельском доме культуры — 14 февраля (18 часов), в Ишакском культурно-образовательном центре — 18 февраля (18 часов), в Пархикасинском центральном сельском доме культуры — 19 февраля (18 часов), в Шорчекасинском клубе — 20 февраля (16 часов), в Доме творчества п.Новое Атлашево — 21 февраля (18 часов), в Сятра-Лапсарской школе — 22 февраля (13 часов), в Янышском центральном сельском доме культуры — 25 февраля (19 часов), в Курмышском центральном сельском доме культуры — 26 февраля (в 18.30), в здании администрации с.Хыркасы — 27 февраля (18 часов), в Чиршкасинском доме творчества — 28 февраля (17 часов), в Чиршкасинском доме молодежи — 29 февраля (10 часов),в Синьяльском доме творчества — 3 марта (18 часов), в Тренькасинской школе — 4 марта (18 часов).

29.01.2020

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