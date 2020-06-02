В рамках мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на территории Чебоксарского района в д. Крикакасы в Саду покорителям космоса в память о погибших земляках-уроженцах Чувашии посажены саженцы дуба, сакуры и яблонь.

Также в честь 75-й годовщины Великой Победы на территории всех сельских поселений района была проведена посадка 4675 саженцев дуба, ели и яблонь.

В целях профилактики короновирусной инфекции все участники мероприятия были в защитных масках и перчатках, а также, соблюдали меры социального дистанцирования.

2.06.2020

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