В Чебоксарском районе в рамках 75-летия Победы высажены более 4600 саженцев

2 июня, 2020 - Новости - нет комментариев

В рамках мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на территории Чебоксарского района в д. Крикакасы в Саду покорителям космоса в память о погибших земляках-уроженцах Чувашии  посажены саженцы дуба, сакуры и яблонь.

Также в честь 75-й годовщины Великой Победы на территории всех сельских поселений района была проведена посадка 4675 саженцев дуба, ели и яблонь.

В целях профилактики короновирусной инфекции все участники мероприятия были в защитных масках и перчатках, а также, соблюдали меры социального дистанцирования.

2.06.2020

www.tavanen.ru 

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