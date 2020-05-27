В Чебоксарском районе в июне сыграют 20 свадеб

27 мая, 2020 - Новости - нет комментариев

В отделе ЗАГС администрации Чебоксарского района в июне запланированы 20 церемоний регистрации бракосочетаний, все заявления от будущих супругов поданы через портал госуслуг. Из них на 5 июня  — 6 браков, на 13 июня — 4, на 20 июня  — 7, на 26 июня — 2, на 27 июня  — 1. 

Регистрация будет проходить только в присутствии молодоженов. 

С начала года в районе заключено 62 брака.

Напомним, что с 1 июня церемонии регистрации и расторжения брака в отделах ЗАГС возобновляются. 

27.05.2020

www.tavanen.ru

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