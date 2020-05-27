В отделе ЗАГС администрации Чебоксарского района в июне запланированы 20 церемоний регистрации бракосочетаний, все заявления от будущих супругов поданы через портал госуслуг. Из них на 5 июня — 6 браков, на 13 июня — 4, на 20 июня — 7, на 26 июня — 2, на 27 июня — 1.

Регистрация будет проходить только в присутствии молодоженов.

С начала года в районе заключено 62 брака.

Напомним, что с 1 июня церемонии регистрации и расторжения брака в отделах ЗАГС возобновляются.

27.05.2020

www.tavanen.ru