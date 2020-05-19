19 мая около полудня на 27 километре автодороги «Атлашево-Новочебоксарск» в Чебоксарском районе 21-летняя жительница Новочебоксарска на «Форд-Фьюжн», не справившись с управлением на мокрой дороге, заехала колесом на обочину, задела ограждение, после чего допустила выезд на встречную полосу движения, где столкнулась с грузовой «Сканией».

В результате аварии тяжелые травмы получил муж автолюбительницы, он доставлен в медицинское учреждение. Двое их дочерей, трех и пяти лет, сидевшие сзади в детских удерживающих устройствах, направлены в больницу для обследования. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

19.05.2020

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