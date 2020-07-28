Прокуратурой Чебоксарского района по результатам совместного выезда с руководителем республиканского экологического проекта «Экосреда» выявлены факты несанкционированного размещения отходов. Главе администрации района внесено представление. Прокуратурой Чебоксарского района с приглашением контрольно-надзорных органов, администрации района и Синьяльского сельского поселения проведена межведомственная рабочая группа с целью ликвидации свалки.

Кроме того, в результате принятых мер прокурорского реагирования несанкционированная свалка возле д. Яуши Чебоксарского района ликвидирована, сейчас органы местного самоуправления работают над уничтожением других свалок.