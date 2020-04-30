В Чебоксарском районе выявлено 15 случаев коронавируса

30 апреля, 2020 - Новости - нет комментариев

На сегодняшний день в Чебоксарском районе выявлено всего 15 случаев коронавирусной инфекции. Из них в Ишлейском сельском поселении – 3, Синьяльском сельском поселении – 2, Атлашевском сельском поселении – 3, Кугесьском сельском поселении – 4, Большекатрасьском сельском поселении – 1, Вурман-Сюктерском сельском поселении – 2. Об этом сообщила заместитель главного врача Чебоксарской районной больницы Марина Наумова.

В Чебоксарском районе злостных уклонистов нарушителей режима самоизоляции, имеющих подтвержденный диагноз, не выявлено. Как сообщил прокурор Чебоксарского района Зелфинас Карама: «Случаев принудительного помещения несоблюдающих режим самоизоляции в обсерватор на данный момент не было».

 

30.04.2020

www.tavanen.ru 

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