На сегодняшний день в Чебоксарском районе выявлено всего 15 случаев коронавирусной инфекции. Из них в Ишлейском сельском поселении – 3, Синьяльском сельском поселении – 2, Атлашевском сельском поселении – 3, Кугесьском сельском поселении – 4, Большекатрасьском сельском поселении – 1, Вурман-Сюктерском сельском поселении – 2. Об этом сообщила заместитель главного врача Чебоксарской районной больницы Марина Наумова.



В Чебоксарском районе злостных уклонистов нарушителей режима самоизоляции, имеющих подтвержденный диагноз, не выявлено. Как сообщил прокурор Чебоксарского района Зелфинас Карама: «Случаев принудительного помещения несоблюдающих режим самоизоляции в обсерватор на данный момент не было».

30.04.2020

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