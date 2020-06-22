В Чебоксарском районе выплаты за работу с коронавирусными больными в апреле получили 7 фельдшеров, в мае – 18, которые непосредственно работали с новой коронавирусной инфекцией, оказывали неотложную помощь, вели динамическое наблюдение за больными (температура тела, атмосферное давление, частота дыхательных движений, пульс, пульсоксиметрия, дыхание, общее состояние), вели стационар на дому. Об этом сообщила старший фельшер Чебоксарской районной больницы Алевтина Окликова.

Выплаты стимулирующего характера фельдшерам ФАП осуществлены из расчета 40% среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Чувашской Республике за 9 месяцев 2019 г.

22.06.2020

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