Ежедневно медики Чебоксарского района берут по 5-6 мазков на коронавирус у приезжих и контактных с больными жителей муниципалитета. Они выезжают на специальном транспорте по поселениям. Об этом сообщила заведующий отделением медицинской профилактики — врач по медицинской профилактике Чебоксарской районной больницы Людмила Андреева.

Она сообщила, что пока повторный анализ у заболевшей в д.Пихтулино не взят, поскольку еще не прошел необходимый для этого срок.

Людмила Андреева, говоря о возможном снижении числа заболевших, с осторожностью отметила, что медики ожидают этого процесса в июне, когда установится теплая погода, выше 15 градусов. «Апрель был дождливым, а эта благоприятная среда для распространения коронавируса. Когда воздух существенно прогреется, можно будет говорить о выходе на плато и позитивных изменениях», — добавила она.

На 28 апреля в районе подверждено 14 случаев коронавируса.

29.04.2020

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