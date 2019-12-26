Сегодня в Центральном доме культуры п. Кугеси состоялась торжественная церемония вручения премий призерам и победителям предметных олимпиад школьников.

Привестствуя стипендиатов, начальник отдела образования и молодежной политики района Марина Никитина отметила, что одаренные дети — золотой фонд муниципалитета.

Она напомнила, что в текущем году открыты три «Точки роста» в Кугесьской школе №1, Ишлейской и Тренькасинской школах, куда поступило современное оборудование, в том числе комплекты робототехники.

Глава администрации района Владимир Димитриев подчеркнул, что на систему образования ежегодно направляется не менее 60% средств бюджета района. В этом году на обновление материально-технической базы образовательных школ выделено около 50 миллионов рублей. Все это делается для создания комфортных условий для обучения. Он назвал одаренных учеников — флагманом системы образования муниципалитета.

Также глава администрации напомнил, что в настоящее время завершается строительство детского сада на 110 мест в д. Большие Катраси, идет процесс проектирования школы на 825 мест в п. Кугеси.

Сертификаты на стипендию получили 60 учеников школ района.

Комментарии Эдуард Леонтьев, Вурман-Сюктерская средняя общеобразовательная школа: «Я учусь в 10 классе. В этом учебном году я занял первые места в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по географии и экономике. В следующем полугодии хочу стать отличником. На данный момент у меня «4» по алгебре, геометрии и физике. В будущем планирую, как мой брат, пойти учиться по направлению «Менеджмент». Федор Яруткин, Ишлейская средняя общеобразовательная школа: «Я – победитель муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии и географии в 2019-2020 учебном году. Сегодня мне вручили премию главы администрации Чебоксаркого района в размере 4000 руб. По другим предметам также принимал участие на олимпиадах: по астрономии занял 2 место, по русскому языку и математике – 3 место. Много времени провожу в школе, за учебниками. Учусь на одни пятерки. Пока не решил, куда поступить учиться после окончания школы. Меня привлекает профессия художника, архитектора, дизайнера, физика, математика, врача, хирурга. Мечтаю побывать в Норвегии или Канаде, в этих странах много лесов и озера красивые. В Ишлеях тоже есть лес, где я люблю гулять и изучать окружающую природу, кататься на лыжах. Кроме этого, я участник танцевального коллектива «Светлячок», куда хожу с 1 класса». Динара Хайбуллина, ученица Тренькасинской средней общеобразовательной школы: «Я хожу в хореографическую студию «Сияние» Центра детского творчества. Сегодня я в числе остальных членов нашего коллектива была удостоена премии главы Чебоксарской районной администрации за победу в Международном детском фестивале тюркских народов «Тюрк Дюньясы». Нас в команде было 11 человек. В рамках фестиваля мы ставили в Стамбуле чувашский танец. Там мы познакомились с разными людьми, увидели много достопримечательностей, это было очень круто! Иногда мы сами проводим репетиции. Сейчас готовим флешмоб».

Вручение стипендий в Чебоксарском районе#таванен



26.12.2019

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