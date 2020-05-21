В Чебоксарском районе водитель экскаватора-бульдозера наехал на женщину

21 мая, 2020 - Новости - нет комментариев

Инцидент произошел 20 мая около 12 часов 50 минут в деревне Олгаши в Чебоксарском районе. Водитель за рулем экскаватора – бульдозера при производстве дорожных работ, совершая маневр задним ходом, не заметил женщину и совершил на нее наезд. От полученных травм 66-летняя сельчанка скончалась на месте проишествия. Об этом сообщает ГИБДД Чувашии.

Водитель по результатам освидетельствования трезв.

Уточняется, что информация носит предварительный характер, причину наезда установит следствие.

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