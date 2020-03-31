В Чувашии специалисты проводят учёт тетеревов и глухарей с 20 марта по 20 апреля. После этих подсчётов они примут решение, открывать этой осенью и будущей весной сезон охоты на этих птиц или нет. Уже несколько лет в Чувашии действует запрет. Он сохранится и теперь, но только на глухарей. Их на территории региона чуть больше тысячи, а тетеревов — 11 тысяч. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

Константин Горшков, главный инспектор дирекции по охране животного мира Чебоксарского района рассказал: «Тетерева места для токов выбирают открытые. Молодой лес с посадками — на таком месте расположен один из токов. На данном току около 20 птиц, по учетам прошлого года, было вчера. Вчерашний показал тоже такой же учет».

Сезон охоты на тетеревов откроется 18 апреля. Сейчас в Чувашии уже начали выдавать разрешения.

31.03.2020

www.tavanen.ru