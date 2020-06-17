В Чебоксарском районе 1 июля во время Общероссийского голосования по новым поправкам в Конституцию РФ будут работать 64 участковые избирательные комиссии. При каждой из них — 6 общественных наблюдателей. Всего их будет 384. Об этом сообщил управляющий делами — начальник управления организационно-контрольной, правовой и кадровой работы Игорь Николаев.

Общественная палата России предлагает в каждом районе создать Центр мониторинга, члены которого будут решать конфликтные ситуации. В его состав войдут сотрудники администрации района, Общественного совета.

17.06.2020

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