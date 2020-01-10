В Чебоксарском районе в 2019 году зарегистрировано 166 пожаров, в которых погибли 4 человека и 6 получили травмы (в 2018 году — 72 с 4 погибшими и одним травмированным). Общий материальный ущерб от пожаров в прошлом году превысил 21,8 млн рублей. Об этом сообщили в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы по Чебоксарскому району ГУ МЧС РФ по Чувашии.

Самой частой причиной пожаров в прошлом году стало неосторожное обращение с огнем (88 фактов). Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования стало причиной 30 пожаров, нарушение правил устройства и эксплуатации печей и дымоходов — 24.

В шести случаях возгорания произошли из-за поджогов, в пяти — из-за неосторожности при курении, в двух — и-за детской шалости с огнем, еще в двух — из—за нарушения Правил противопожарной безопасности при проведении огневых работ, в одном — из-за нарушения правил устройства и эксплуатации газового оборудования, еще в одном — из-за оставленной без присмотра церковной свечи.

10.01.2020

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