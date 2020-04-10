На «горячую» линию по вопросам коронавируса Чебоксарской районной больницы поступило два звонка.

Заведующая отделением медицинской профилактики — врач по медицинской профилактике Чебоксарской районной больницы Людмила Андреева сообщила, 2 звонка касались вопроса профилактики распространеия коронавирусной инфекции. Звонивших интересовало, где можно платно сдавать анализы на коронавирус, и где можно провериться на коронавирус. Им были даны соответствующие объяснения, рекомендации. У этих пациентов выяснено, не выезжали ли они за границу в последнее время, не ездили ли за пределы региона, где они находились, с кем они контактировали, не контактировали ли с приезжими с других регионов или из-за границы, нет ли у них каких-либо признаков болезни, в том числе повышения температуры, кашля.

В первом случае девушка приехала из Москвы. Ей рекомендовано сидеть дома на 2 недели и никуда не выходить, сообщить о себе в Роспотребнадзор. Второй случай — мужчина обратился за медицинской помощью в связи с тем, что болело горло. Он никуда не везжал, просто соблюдал режим самоизоляции. Ему было рекомендовано обратиться к участковому врачу за лечением.

По вопросам новой коронавирусной инфекции Вы можете проконсультироваться по телефону «горячей линии» БУ «Чебоксарская районная больница» Минздрава Чувашии 8-906-388-25-50.

10.04.2020

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