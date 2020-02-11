Министерством здравоохранения Чувашии с 1 по 29 февраля 2020 года объявлен Месячник по борьбе с онкологическими заболеваниями. В течение месяца в Чебоксарской районной больнице пройдут мероприятия, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний.
15 февраля в субботу в поликлинике п. Кугеси пройдет День открытых дверей для мужчин. В этот день можно проконсультироваться у уролога по проблемам мужского здоровья, сдать анализ крови на простатспецифический антиген.
29 февраля в субботу в поликлинике п. Кугеси пройдет День открытых дверей для женщин. В этот день женщины могут пройти осмотр в смотровом кабинета, маммографию молочных желез.
График выездов мобильной медицинской бригады:
|Дата выезда
|Название ФАП
|Ответственные: врач, медсестра
|11.02.2020г.
|Клычевский ФАП
|Степанова Т.В., Федорова Л.В.
|13.02.2020г.
|Сятракасинский ФАП
|Кудрявцева С.В. Семенова Р.Н.
|18.02.2020г.
|Икковский ФАП
|Пушкина С.Ю., Игнатьева С.Л.
|25.02.2020г.
|Шинерпосинский ФАП
|Степанова Т.В., Федорова Л.В.
|27.02.2020г.
|Вурманкасинский ФАП
|Кудрявцева С.В. Семенова Р.Н.
11.02.2020
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