Министерством здравоохранения Чувашии с 1 по 29 февраля 2020 года объявлен Месячник по борьбе с онкологическими заболеваниями. В течение месяца в Чебоксарской районной больнице пройдут мероприятия, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний.

15 февраля в субботу в поликлинике п. Кугеси пройдет День открытых дверей для мужчин. В этот день можно проконсультироваться у уролога по проблемам мужского здоровья, сдать анализ крови на простатспецифический антиген.

29 февраля в субботу в поликлинике п. Кугеси пройдет День открытых дверей для женщин. В этот день женщины могут пройти осмотр в смотровом кабинета, маммографию молочных желез.

График выездов мобильной медицинской бригады:

Дата выезда Название ФАП Ответственные: врач, медсестра 11.02.2020г. Клычевский ФАП Степанова Т.В., Федорова Л.В. 13.02.2020г. Сятракасинский ФАП Кудрявцева С.В. Семенова Р.Н. 18.02.2020г. Икковский ФАП Пушкина С.Ю., Игнатьева С.Л. 25.02.2020г. Шинерпосинский ФАП Степанова Т.В., Федорова Л.В. 27.02.2020г. Вурманкасинский ФАП Кудрявцева С.В. Семенова Р.Н.

11.02.2020

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