В целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в Чебоксарской районной больнице введены ограничительные мероприятия. В частности приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации населения всех возрастных категорий, углубленного медицинского обследования лиц, занимающихся спортом, на различных этапах медицинской подготовки, предварительных и периодических медицинских осмотров, медицинских освидетельствований на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и других видов медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, проводимых на платной основе;приостановлены работа школ для пациентов и беременных, профилактические выезды мобильных бригад и иные массовые мероприятия;сокращено плановое посещение населением для оказания плановой стоматологической помощи, женских консультаций беременными с приоритетом оказания медицинской помощи и патронажем на дому;приостановлено оказание медицинской помощи в условиях дневного стационара в рамках реализации программы госгарантий.

Медицинская помощь пациентам с повышенной температурой тела и респираторными симптомами (кашель, боль в горле, груди) будет оказываться на дому.

Кабинет компьтерной томографии в Чебоксарской районной больнице работает в обычном режиме. Прием ведется по предварительной записи.

Пациентам старше 60 лет и лицам, страдающим хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем рекомендуем воздержаться от выхода на улицу без необходимости.

Так же по вопросам новой коронавирусной инфекции Вы можете проконсультироваться по телефону «горячей линии» БУ «Чебоксарская районная больница» Минздрава Чувашии 8-906-388-25-50.

12.04.2020

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