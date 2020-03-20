В Чебоксарский район прибыли шесть человек из Германии и Испании (в д.Сархорн Большекатрасьского сельского поселения и п.Сюктерка Вурман-Сюктерского сельского поселения). Ожидается, что в ближайшие время прилетят из Черногории. Об этом сообщил главный врач Чебоксарской районной больницы Михаил Алексеев.

Медики с соблюдением всех правил личной безопасности пришли к ним домой после получения информации от Роспотребнадзора и взяли анализы на коронавирус. Их на исследование отправили в Чебоксары. По нормативам, анализы должны быть готовы в течение четырех часов без учета времени на транспортировку.

«В целях соблюдения мер безопасности всем прибывшим из стран, где зарегистрирован коронавирус, необходимо проходить 14-дневный карантин, не нужно сразу идти встречаться с родственниками, нужно переждать. Каждый из прибывших должен с ответственностью относиться к здоровью близких людей и не допускать контактирования ни с кем», — пояснил главный врач.

При необходимости в инфекционном стационаре Чебоксарской районной больницы могут развернуть до 23 коек, пока их 12. Однако здесь принимать больных коронавирусом не будут. Зараженные COVID-19 госпитализируются в боксированные палаты инфекционного корпуса БСМП.

20.03.2020

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