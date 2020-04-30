В Чебоксарский район в ближайшее время для нуждающихся поступят продуктовые наборы.

Как сообщила директор Центра социального обслуживания населения Чебоксарского района Зоя Маслова, в муниципалитет должны привезти 648 продуктовых наборов (по предварительным данным). Продуктовыми наборами обеспечат лиц старше 65 лет, имеющих инвалидность 1 или 2 группы.

Напомним, что в ООО «Продовольственный Фонд Чувашской Республики» в настоящее время работает волонтёрский штаб акции #МыВместе.

Участники республиканского волонтерского центра, созданного по поручению Врио Главы Чувашии Олега Николаева, формируют продуктовые наборы, которые затем будут доставлены нуждающимся. Среди получателей почти 19 тысяч жителей — пожилые и маломобильные граждане.

«Сама идея акции принадлежит Общероссийскому народному фронту, мы ее подхватили. Благодаря инициативе ОНФ Чувашии были выделены 10 млн рублей. Я поставил задачу, чтобы продуктовый набор был максимально содержательным, чтобы в него вошла хлебобулочная, молочная, мясная продукция, сладости. И вместе с тем, чтобы это были товары наших чувашских производителей. Нам эту задачу удалось выполнить на 100%», — отметил Олег Николаев.

Глава региона лично проконтролировал, как идет работа по формированию наборов, как соблюдаются при этом противоэпидемиологические условия.

После этого Олег Николаев вместе с волонтерами собрал несколько продуктовых наборов.

30.04.2020

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