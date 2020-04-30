На данный момент в Чебоксарский районный суд поступило более 50 протоколов о нарушении режима самоизоляции. Решения по ним еще не вынесены.

Между тем, как сообщает www.cheb.ru, в картотеке Канашского суда еще 229 дел по статье за нарушение самоизоляции (20.6.1 КоАП) ждут рассмотрения.

Моргаушский райсуд оштрафовал 11 человек. На сайте пока доступны решения только по 5 из них. Им назначены штрафы по 1500-2000 рублей.

На сайтах чебоксарских судов решений о штрафах за нарушение самоизоляции пока не опубликовано. В них дел о штрафах за самоизоляцию — 153.

Суды назначили 7 штрафов за нарушение режима самоизоляции в Ибресинском районе, 2 штрафа в Козловском районе, 1 штраф в Красных Четаях, 1 штраф в Янтиково.

В Канаше оштрафовали на тысячу рублей мужчину, который «без причины и острой необходимости вышел из дома».

30.04.2020

www.tavanen.ru