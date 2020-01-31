30 января в дежурную часть столичной полиции обратился 61-летний чебоксарец, который сообщил, что перевел мошенникам порядка 2 000 000 рублей. Об этом сообщает МВД по Чувашии.

По словам потерпевшего, мужчине позвонили с неизвестного номера и представились сотрудниками «безопасности банка». Собеседник знал, на какие номера заканчиваются банковские карты чебоксарца и сообщил, что с них якобы пытаются списать деньги. Обеспокоенному мужчине рассказали, что сберечь средства можно, если их перевести на «безопасный счет». Поверив словам незнакомцев, которые для создания видимости честного разговора переключали друг на друга, мужчина частями перевел порядка 2 000 000 рублей.

МВД по Чувашской Республике в очередной раз напоминает о телефонных мошенниках, которые представляются сотрудниками банков и сообщают о незаконных операциях. Незамедлительно прекращайте подобные разговоры. Уточнить данную информацию можно по горячей линии финансовой организации либо напрямую в офисе. Никому и ни при каких условиях не сообщайте секретные пароли, которые используются для подтверждения перевода денежных средств.

31.01.2020

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