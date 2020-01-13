В Чебоксарах 13 января окло 12 часов ночи в одной из квартир по ул. Максимова четыре человека, в том числе трое детей, отравились угарным газом. Все пострадавшие госпитализированы. К счастью, тяжелых последствий удалось избежать. Все обстоятельства произошедшего установят и устранят специалисты. Об этом сообщает МЧС по Чувашии.

Справочно

МЧС Чувашии напоминает гостям и жителям республики о необходимости строго следить за исправностью систем газового и печного отопления, которые могут стать источниками опасного угарного газа!

Хозяева домов и квартир обязаны содержать в исправном и работоспособном состоянии дымоходы и вентиляционные каналы, а также немедленно извещать о неисправностях бытового газового оборудования, наличии запаха газа в помещении.

Во избежание отравления угарным газом перед каждым розжигом и в процессе работы водонагревателей и отопительных приборов обязательно проверяйте наличие тяги в дымоходе.

Распространенная причина — отсутствие или неправильно работающая вентиляция в помещении. Очень важно проверять тягу. При плохой тяге или ее отсутствии, неисправной автоматике пользоваться газовыми приборами категорически запрещается.

Так же опасно неправильное горение газа. При недостатке кислорода пламя становится неустойчивым, иногда коптящим, желто-соломенного цвета. Это значит, что в продуктах сгорания присутствует угарный газ. При нормальном горении пламя спокойное, не коптящее, голубовато-фиолетового цвета. Специалисты рекомендуют при использовании газовой плиты открывать форточку для дополнительного притока кислорода. Запрещено пользоваться плитой для обогрева квартиры. При запахе газа нужно срочно звонить в аварийную газовую службу.

Особую бдительность нужно проявлять при обильных снегопадах и резкой перемене погоды. Температурные колебания, сильный переменный ветер и снегопады могут привести к разрушению дымоходов и замерзанию льда на них. А это в свою очередь приводит к частичному или полному прекращению тяги. Продукты сгорания газа не удаляются, а попадают в помещение и вызывают тяжелейшее отравление.

МЧС Чувашии напоминает, если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей, обращайтесь по телефону «112».