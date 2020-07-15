В Чебоксарах у остановки «Маштехникум» специалистами Управления ЖКХ и благоустройства проведен анализ ДТП на данном участке. В 2018-2019 годах произошло 3 ДТП, в которых 1 человек погиб, двое получили ранения разной степени тяжести. За 4 месяца 2020 года произошло 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб, один был травмирован. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

На этой неделе у ост. «Маштехникум» на пр. Тракторостроителей установлен светофор для обеспечения безопасного пропуска пешеходов, который работает по вызывной кнопке.

Сам участок проспекта Тракторостроителей вдоль завода «Промтрактор» протяженностью 2 км был отремонтирован в прошлом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

15.07.2020

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