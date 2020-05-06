Днем 6 мая в социальных сетях было опубликовано видео и фото демонстративного проката по центральным улицам столицы Чувашии трех мотоциклистов с пассажирками в нижнем белье. Изначально женщины были в сорочках, потом только в нижнем белье.
Сотрудники полиции устанрвили участников данного заезда, включая водителя автомашины, из которого производилась видеосьемка. В отношении одного из мотоциклистов, доставленного в ГИБДД, составлен материал по части 1 статьи 12.1 КоАП («управление транспортным средством, не зарегистрированном в уставленном порядке»). Аналогичное правонарушение усматривается и в действиях других байкеров. Об этом сообщает МВД по Чувашии.
Также решается вопрос о привлечении к административной ответственности и пассажирок мотоциклов.
6.05.2020
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