В Чебоксарах установлены личности участников скандального мотозаезда

6 мая, 2020 - Актуально - нет комментариев

Днем 6 мая в социальных сетях было опубликовано видео и фото  демонстративного проката по  центральным улицам столицы Чувашии  трех мотоциклистов с пассажирками в нижнем белье. Изначально женщины были в сорочках, потом только в нижнем белье.

Сотрудники полиции устанрвили участников данного заезда, включая водителя автомашины, из которого производилась видеосьемка. В отношении одного из мотоциклистов, доставленного в ГИБДД, составлен материал по части 1 статьи 12.1 КоАП («управление транспортным средством, не зарегистрированном в уставленном порядке»). Аналогичное правонарушение  усматривается и в действиях других байкеров. Об этом сообщает МВД по Чувашии.

Также решается вопрос о привлечении к административной ответственности и пассажирок мотоциклов.

6.05.2020

www.tavanen.ru

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