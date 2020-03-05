Под председательством главы города Чебоксары ‒ председателя Чебоксарского городского Собрания депутатов Евгения Кадышева состоялось очередное 47-ое заседание Чебоксарского городского Собрания депутатов. Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.
Как озвучил заместитель главы города Чебоксары ‒ председателя Чебоксарского городского Собрания депутатов Николай Владимиров, на территории города Чебоксары Чувашской Республики устанавливаются следующие выплаты денежного вознаграждения: за предоставление достоверной информации о подготавливаемых и совершенных преступлениях небольшой и средней тяжести — 1000 рублей; за предоставление достоверной информации о подготавливаемых и совершенных тяжких и особо тяжких преступлениях — 3000 рублей; за предоставление достоверной информации о местонахождении лиц, скрывшихся от органов предварительного расследования и суда — 3000 рублей; за способствование в раскрытии преступлений небольшой и средней тяжести — 3000 рублей; за способствование в раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений, преступлений террористического характера и совершенных организованными группами, — 10000 рублей; за предоставление достоверной информации о незаконно хранящихся оружии, боеприпасах, взрывчатых веществах выплачивается вознаграждение в размере 50 процентов от размеров денежного вознаграждения за добровольно сданные предметы вооружения, установленных Соглашением об организации работы по добровольному приему в органы внутренних дел незаконно хранящихся предметов вооружения от 20 марта 2017 года № 16.
Добавим, что в связи с личным обращением Ирины Клементьевой депутаты досрочно прекратили её полномочия. В торжественной обстановке вручены удостоверение депутата и значок «Депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов» Юрию Симунову, получившему освободившийся мандат депутата Чебоксарского городского Собрания депутатов шестого созыва из общемуниципальной части списка кандидатов, выдвинутого Чебоксарским городским отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избирательному округу (муниципальная группу № 18).
5.03.2020
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