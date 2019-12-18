В столице Чувашии при содействии застройщика в микрорайоне «Новый город» в декабре завершилось обустройство контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов нового типа.

Специалисты управляющей компании ознакомились с опытом стран, занимающих лидирующие позиции в вопросах утилизации и переработки отходов. Оптимальным вариантом сочли технологию финской компании Molok. Теперь такие контейнеры установлены в микрорайоне «Новый город». Контейнер заглублен на 1,5 метра, наземная часть возвышается на высоту чуть более 1 метра. Плотно притертая крышка защищает мусор от осадков, птиц и животных, и не позволяет ему разлетаться. С такими контейнерами решается проблема переполненности после выходных дней: отходы уплотняются под собственным весом, вместимость контейнера увеличивается на 20%. Максимальный полезный объем контейнера составляет 3 куб.м, в нем легко помещается содержимое примерно 5 евроконтейнеров.

Для поддержания необходимого уровня санитарной безопасности не реже 2 раз в год такие контейнеры будут промываться с помощью вакуумной машины. Контейнеры будут промаркированы. Один будет использоваться для несортированных твердых коммунальных отходов («мокрые» отходы), а второй — для сухих фракций, пригодных для дальнейшей переработки (бумага, стекло, пластик и т.д.).

18.12.2019

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