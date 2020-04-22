В столице Чувашии при наступлении благоприятной погоды начнутся дорожно-ремонтные работы на улице Николая Ильбекова — одном из первых объектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в нынешнем году. Этот участок также вошел в федеральный проект «Улица Победы», приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Подрядчиком по выполнению дорожно-ремонтных работ определен ООО «Воддорстрой». Проезжая часть улицы протяженностью 300 м будет отремонтирована традиционным способом с укладкой одного слоя SP-16.

Подрядчик отремонтирует также почти 600 м тротуаров, расположенных вдоль дороги. После ремонта на дороге будет обновлена дорожная разметка.

В соответствии с планом-графиком МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» ремонтные работы на улице Ильбекова должны быть завершены до 19 июня т.г.

Справочно Улица получила наименование в честь народного писателя Чувашии Николая Филипповича Ильбекова. Он родился в 1915 году в деревне Три-Избы Шемуршинского района. Творческую деятельность начал в 30-е годы, когда был студентом Чувашского педагогического института. С 1937 года Николай Ильбеков служил в рядах Советской Армии. Во время Великой Отечественной войны работал корреспондентом, прошел путь от рядового солдата до редактора дивизионной газеты «На разгром врага». Принимал участие в походах по освобождению Западной Украины и Западной Белоруссии. Демобилизовался в звании майора. Был награжден двумя боевыми наградами — орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны II степени, а также орденом Трудового Красного Знамени. Николай Ильбеков — классик чувашской литературы. Вершиной его творчества является роман «Черный хлеб», посвященный дореволюционной жизни чувашского народа. Писатель умер в 1981 году. Именем Николая Ильбекова названа улица в центре города — переулок Коммунальный, где он прожил большую часть жизни.

22.04.2020

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