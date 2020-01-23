Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков проконтролировал ход дорожных работ по ул. Композиторов Воробьевых, Гражданской, Б.Хмельницкого, Эгерскому бульвару. Вместе с руководителями подрядных организаций и специалистами дорожного контроля оценил технологию укладки литого асфальта при ямочном ремонте. Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.
Ладыков распорядился увеличить производительность и укладывать до до 150 кв.м. литого асфальта в сутки. Со вторника по его поручению на ямочный ремонт вышли 4 ремонтные бригады.
23.01.2020
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