В Чебоксарах увеличивают объем ремонтных дорожных работ

23 января, 2020 - Актуально - нет комментариев

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков проконтролировал ход дорожных работ по ул. Композиторов Воробьевых, Гражданской, Б.Хмельницкого, Эгерскому бульвару. Вместе с руководителями подрядных организаций и специалистами дорожного контроля оценил технологию укладки литого асфальта при ямочном ремонте. Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.

Ладыков распорядился увеличить производительность и укладывать до до 150 кв.м. литого асфальта в сутки. Со вторника по его поручению на ямочный ремонт вышли 4 ремонтные бригады.

23.01.2020

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