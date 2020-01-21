В Чебоксарах «УАЗик» загорелся из-за неисправности

21 января, 2020 - Актуально - нет комментариев

За дежурные сутки в Чувашии зарегистрирован один пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

Возгорание произошло около 14:00 20 января в Ленинском районе города Чебоксары. Возле остановки общественного транспорта «Парк Николаева» по улице Энгельса горел автомобиль «УАЗ-396259» 2006 года выпуска. В тушении пламени были задействованы две пожарные автоцистерны. Спасатели огонь сбили спустя 10 минут. Повреждены двигательный отсек и салон машины. По предварительной версии, к ЧП привела неисправность транспортного средства.

С начала года в республике произошли 46 пожаров, общий материальный ущерб от них превысил два миллиона рублей. Огонь унес жизни трех человек, еще трое получили травмы. Спасены 15 человек.

21.01.2020

www.tavanen.ru

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