В МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» проводят обязательную дезинфекцию контактных поверхностей, используют оборудование по обеззараживанию воздуха, создали запас дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников муниципальных предприятий. Ежедневно предприятие выпускает на маршруты 198 троллейбусов, которые перевозят более 190 тысяч пассажиров в день.

— Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, весь подвижной состав ежедневно, не менее 2 раз в день, обрабатываем 3-процентным раствором хлорной извести, — рассказывает Валерий Орлов, заместитель директора по эксплуатации. — Обработка производится дважды: перед выходом машины в рейс и в течение дня, во время заезда на техническое обслуживание. Хлорный раствор готовится не менее 15 минут. Наши мойщицы разливают раствор в опрыскиватель и по ведрам, и проводят влажную уборку. Обрабатывается весь салон – сначала из опрыскивателя, затем протираются перегородки, стекла, поручни, пол.

В каждом депо провели инструктажи по мерам безопасности, рекомендовали кондукторам как можно чаще мыть руки во время заезда в депо. Проводится обязательная влажная уборка с хлорсодержащим раствором, установлено обеззараживающее оборудование в помещениях, где кондукторы сдают выручку.

Памятки, предупреждающие о мерах безопасности, появились на информационных щитах большинства многоквартирных домов. Напомним, в соответствии с рекомендациями главного санитарного ведомства, управляющие компании также должны регулярно обрабатывать дезинфицирующими жидкостями входные двери, кнопки домофонов, поручни лестниц, почтовые ящики, кнопки лифтах и т.д.

20.03.2020

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