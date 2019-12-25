На приведение в порядок проезжей части дорог, тротуаров, мостов и путепроводов, остановочных площадок в ночь с 24 на 25 декабря выведено 70 единиц техники дорожно-эксплуатационного предприятия АО «Дорэкс», управляющих компаний и подрядных организаций. За минувшие сутки на дорогах и тротуарах города распределено 1045,4 т антигололедных материалов. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

Силами АО «Горсвет», АО «Зеленстрой», управляющих организаций убраны 17 поврежденных или упавших деревьев. АО «Горсвет» устранено 7 повреждений линий уличного освещения.

Чтобы не допустить обледенения контактных сетей, часть троллейбусов курсировали всю ночь. В 5 утра работа городского общественного транспорта была возобновлена в обычном режиме, без нарушения графика.

Работа по ликвидации наледи на дорогах и тротуарах продолжается. Сегодня, 25 декабря, к обработке дорог, тротуаров привлечено 140 единиц техники — АО «Дорэкс», подрядных организаций, управляющих компаний. В том числе в частном секторе задействовано 7 единиц дорожной техники, на обработке тротуаров, внутриквартальных и второстепенных улиц – 20 единиц техники АО «Дорэкс» и подрядных организаций.

По требованию руководства администрации города, к 16.00 на улично-дорожной сети города Чебоксары обработка антигололедными материалами должна быть выполнена в полном объеме.