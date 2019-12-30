В столице Чувашии в новогоднюю ночь троллейбусы по основным магистральным маршрутам будут ходить до 3 часов утра. Будет дополнительно выполнен 101 рейс по 13 основным маршрутам, по 11 автобусным маршрутам также будет продлено до 3 утра, и будет обеспечено 37 автобусами с интервалом от 10 до 25 минут. По информации Министерства транспорта республики будет также продлена работа межмуниципальных рейсов Чебоксары-Новочебоксарск. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».
График движения троллейбусов в новогоднюю ночь опубликован на инстаграм-странице главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова.
30.12.2019
www.tavanen.ru
Комментарии: