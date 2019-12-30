В Чебоксарах троллейбусы будут курсировать до трех утра 1 января

30 декабря, 2019 - Актуально - нет комментариев

В столице Чувашии в  новогоднюю ночь троллейбусы по основным магистральным маршрутам будут ходить до 3 часов утра. Будет дополнительно выполнен 101 рейс по 13 основным маршрутам, по 11 автобусным маршрутам также будет продлено до 3 утра, и будет обеспечено 37 автобусами с интервалом от 10 до 25 минут. По информации Министерства транспорта республики будет также продлена работа межмуниципальных рейсов Чебоксары-Новочебоксарск. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

График движения троллейбусов в новогоднюю  ночь опубликован на  инстаграм-странице главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова.

30.12.2019

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