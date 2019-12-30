Сегодня в столице Чувашии на улице Пролетарская трое детей едва не попали под колеса автомобиля, катаясь с горки. Об этом сообщает ГИБДД Чувашии.
Госавтоинспекция призывает родителей в выходные внимательно следить за детьми, не допускать их катания на горах вблизи дорог, не привязывать «ватрушки» сзади машин.
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Сегодня на улице Пролетарская три ребёнка чуть не попали под колёса автомобиля 😩😢😰😱😡🥺 Спасибо нашей подписчике за информацию. Мы очень надеемся,что в «новогодних» сводках не увидим аварий с фатальными последствиями и уж тем более с детьми! • казалось бы, такое безобидное развлечение,коим каждый грешил в детстве, вызывает у сотрудников ГИБДД серьёзное опасения. Ведь очень часто горки расположены вблизи дорог. Госавтоинспекция обращает внимание родителей, что съезд детей с подобных «горок» вызывает риск их попадания под колёса проезжающих по проезжей части машин. Даже опытным водителям, когда наперерез машине с горки несется ребёнок на санках,ледянках, «ватрушках», да и просто на куртках и на рюкзаках, затормозить вовремя на зимней дороге непросто. ‼️‼️‼️‼️ Кто может повлиять на подобную ситуацию и уберечь ребёнка от трагедии? Прежде всего родители, которые должны контролировать досуг детей и объяснить им правила безопасности о время зимних прогулок. ‼️‼️‼️ БЕРЕГИТЕ ЖИЗНЬ И СВОИХ ДЕТЕЙ !!!
30.12.2019
www.tavanen.ru
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