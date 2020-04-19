Дезинфекция автобусов и троллейбусов в Чебоксарах проводится 2 раза в день — в межрейсовые промежутки и полная санитарная обработка по окончанию смены в ночное время. Поручни и сиденья протирают вручную, полностью салон обрабатывается влажным методом, при котором дезинфицирующий раствор к объекту дезинфекции подается мелко распыленной струей. Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.

В МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» помимо санитарной обработки производится кварцевание помещений. На многих транспортных предприятиях ведутся журналы выдачи средств индивидуальной защиты и журналы санитарной обработки транспортных средств.

На маршрутах №№ 35 (ООТ «Мкр. «Солнечный»), 37 (ООТ «Нефтебаза»), 54 (ООТ «Монтажный пр-д») санитарная обработка ведется во всех автобусах по завершении рейса.

Водители обеспечены средствами защиты — маски, перчатки, также перед рейсом водителям выдаются антисептические средства для обработки рук.

На многих маршрутах обработку ведут специальные сотрудники. Используются такие средства дезинфекции, как абактерил, и другие, хлорсодержащие жидкости.

19.04.2020

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