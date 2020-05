View this post on Instagram

Вчера днём на проспекте И.Яковлева в Чебоксарах столкнулись КаМАЗ и Кио-Рио. Предварительная причина ДТП-несоблюдение бокового интервала водителем грузовика. В итоге два пассажира иномарки доставлены с травмами в больницу.