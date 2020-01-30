В Чебоксарах авария произошла 29 января около 23 часов.

Как сообщает ГИБДД Чувашии, 28-летний водитель за рулем «БМВ» следовал по крайней правой полосе в направлении Эгерского бульвара. Около дома 34/8 на Ленинского Комсомола при перестроении, предварительно, не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с попутным автомобилем «Дэу Нексиа». В результате ДТП 29-летний пассажир «Дэу» с травмами доставлен в больницу.

По результатам освидетельствования оба водителя трезвы.

По данному факту в отношении водителя «БМВ» возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ.