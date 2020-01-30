29 января в столичных школах стартовал прием заявлений в 1 классы. Четвертый год подряд зарегистрировать заявление можно с использованием автоматизированной информационной системы «Е-Услуги. Образование». Для подачи родители должны заполнить данные на Портале образовательных услуг самостоятельно или обратиться в общеобразовательное учреждение. 29 января зарегистрировано более 1200 заявлений. Об этом сообщает Управление образования администрации столицы Чувашии.

В этом году приём заявлений проводится по графику: с 09.00 29 января 2020 г. — в общеобразовательные организации Калининского района г. Чебоксары; с 09.00 30 января 2020 г. — в общеобразовательные организации Ленинского района г. Чебоксары; с 09.00 31 января 2020 г. — в общеобразовательные организации Московского района г. Чебоксары.

С 09.00 1 февраля 2020 г. — во все общеобразовательные организации г. Чебоксары, ведущие набор в первый класс. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений начнется с 1 июля на свободные места.

В городе Чебоксары в 2020-2021 учебном году будет функционировать 62 общеобразовательных учреждения, из них в 57 школах будет осуществляться прием заявлений в 1 класс на новый учебный год. В 2020 году ожидается более 7 700 первоклассников.

30.01.2020

www.tavanen.ru