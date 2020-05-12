Сотрудниками Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте в ходе оперативно-розыскных мероприятий в г. Чебоксары выявлен 33-летний местный житель, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств.

Установлено, что чебоксарец приобрел через тайник-закладку партию наркотического средства – производное N-метилэфедрона, общей массой более килограмма.

В последующем он пытался сбыть указанную партию по частям путем оборудования тайников-закладок, но был задержан и доставлен в комнату полиции, расположенную в здании железнодорожного вокзала станции Чебоксары. В ходе личного досмотра в личных вещах задержанного обнаружены три полимерных свертка, обмотанные липкой лентой черного цвета с веществом внутри. Результаты экспертизы подтвердили, что изъятое – производное N-метилэфедрона, массой не менее 160,79 гр.

Оперативными сотрудниками Чувашского линейного отдела был осуществлен обыск двух жилищ подозреваемого. В ходе проведения обыска квартиры с участием кинолога со служебно-розыскной собакой по кличке «Ганс» был обнаружен и изъят полимерный прозрачный пакет с веществом внутри, а в жилище, которое он арендовал, — полимерный пакет, в котором находилась тарелка с кристаллическим веществом. В ходе проведенной экспертизы установлено, что изъятое – производное N-метилэфедрона, массой 285,67 и 603,53 граммов соответственно.

Согласно законодательству Российской Федерации, вес обнаруженного вещества соответствует особо крупному размеру.

По данному факту следственным отделением Чувашского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данных статей, — пожизненное лишение свободы.

12.05.2020

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