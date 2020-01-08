В столице Чувашии на территории парка «Лакреевский лес» при поддержке администрации города Чебоксары прошли показательные заезды на собачьих упряжках с участием спортсменов Поволжья. Об этом сообщает Управление культуры администрации столицы Чувашии.

В заездах приняли участие 9 спортсменов, среди которых были представители г. Йошкар-Олы, г. Зеленодольска, г. Казани и г. Чебоксары.

Старт и финиш соревнований прошел на одной из открытых площадок парка, тогда как основная трасса заездов проходила по лесному массиву и протяженность её составила от 800 м до 1500 м.

Завершились заезды церемонией награждения всех участников, среди которых с лучшим временем прохождения трассы, 3 мин. 22 сек., была отмечена Касьянова Алена, представитель г. Йошкар-Ола и её 4 собаки — сибирские хаски: Рейв Ревью Итон Мажор, Рейв Ревью Лайк Э Дип Блу Сиа, Рейв Ревью Ермак, Рейв Ревью Намбэ Уан.

Также были отмечены юниоры заездов: Старова Полина, 12 лет (г. Йошкар-Ола) и Корнилов Всеволод 12 лет (Республика Марий Эл), которые, не смотря на свой юный возраст, показали хорошее время прохождения трассы.

Все участники заездов получили дипломы и памятные призы от партнеров праздника.