В Чебоксарах состоялись гонки Дедов Морозов на кайтах

31 декабря, 2019 - Актуально - нет комментариев

Сегодня на Московской набережной столицы Чувашии  состоялось традиционное новогоднее мероприятие –кайтсёрф-парад Дедов Морозов. Организаторами мероприятия выступили администрация города Чебоксары совместно с Федерацией парусного спорта Чувашской Республики и кайт-клуба «Ветер Волги».

На протяжении нескольких лет участники кайт-клуба города Чебоксары в преддверии Нового года выходят на затянутую льдом поверхность Волги для участия в гонках на кайтах. Это мероприятие лишь кажется забавой. За ним стоят месяцы тренировок и тщательная подготовка перед началом: разминка, проверка снаряжения.

Гонки Дедов Морозов на кайтах

31.12.2019

www.tavanen.ru

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