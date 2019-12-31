Сегодня на Московской набережной столицы Чувашии состоялось традиционное новогоднее мероприятие –кайтсёрф-парад Дедов Морозов. Организаторами мероприятия выступили администрация города Чебоксары совместно с Федерацией парусного спорта Чувашской Республики и кайт-клуба «Ветер Волги».
На протяжении нескольких лет участники кайт-клуба города Чебоксары в преддверии Нового года выходят на затянутую льдом поверхность Волги для участия в гонках на кайтах. Это мероприятие лишь кажется забавой. За ним стоят месяцы тренировок и тщательная подготовка перед началом: разминка, проверка снаряжения.
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Гонки Дедов Морозов на кайтах
31.12.2019
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