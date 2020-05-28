Вчера участники 6 мобильных групп проверили 13 объектов торговли и 7 учреждений общественного питания в столице Чувашии. Участники рейдов заходили на территории городских рынков, проверяли факты несанкционированной торговли в период действия ограничительных мер, соблюдение масочного режима и социальной дистанции в 1,5 метра, напоминали действующие правила продавцам и покупателям. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

По результатам обследования составлено 4 протокола об административном правонарушении КоАП РФ в отношении ИП Евдокимова О.А. (г. Чебоксары, ул. Ашмарина, д. 59Б); ИП Морозова Т.П. (г. Чебоксары, ул. 324 Стрелковой дивизии, д. 22к2); магазин «Fix Price» (г. Чебоксары, пр. Московский, д. 40Б); ИП Джаббаров М.А. (г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 52). Составлено также 4 акта фиксации нарушений (продажа непродовольственных товаров, не входящих в перечень товаров первой необходимости и нарушения санитарно-гигиенических требований и порядка допуска работников на рабочее место).

Также даны разъяснения 159 чебоксарцам по правилам поведения в общественных местах во время режима повышенной готовности. Проверены 4 квартиры по соблюдению режима самоизоляции, в трех случаях из них установлены нарушения. Проверки проведены в общественном транспорте: в 172 единицах общественного транспорта выявлено 15 случаев нарушений действующих ограничений.

С начала введения режима повышенной готовности в Чебоксарах составлено 350 протоколов о нарушении и 348 актов о нарушениях, даны разъяснения 26775 жителям. Посещено 2810 квартир, выявлено 227 нарушений режима.

Рейды мобильных групп по проверке правил соблюдения масочного режима в общественных местах проходят ежедневно.

Справочно

Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса, — влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. (ст. 20.6.1. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (введена Федеральным законом от 01.04.2020 N 99-ФЗ)ю