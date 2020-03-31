В Чебоксарах в ходе мониторинга, проведенного 30 и 31 марта, установлено снижение пассажиропотока на муниципальных маршрутах города Чебоксары на 60-70 %. В связи с этим 31 марта на городском оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения COVID-2019 в Чебоксарах принято решение о сокращении количества рейсов автобусов и троллейбусов в городе в межпиковое время. Это решение вызвано тем, что по городу передвигается большое число жителей, возраст которых находится в зоне риска. Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.

С 1 апреля общественный транспорт будет ходить по следующему графику: в период времени с 6:00 до 9:00 и с 15:00 до 18:00 по графику выходного дня; в период времени с 9:00 до 15:00 и с 18:00 до 21:00 интервалы движения будут увеличены от 20 до 40 минут.

Временно приостанавливается работа троллейбусного маршрута № 100 «Чебоксары – Новочебоксарск». Возврат денежных средств за проездные билеты на данном маршруте осуществляет ООО «Единая транспортная карта».

31.03.2020

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