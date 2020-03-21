В Чебоксарах сняты ограничения на проезд для большегрузов. Об этом сообщил в Инстаграме глава администрации столицы Чувашии Алексей Ладыков.

Решение принято руководством города Чебоксары на основании поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина.

Согласно протоколу совещания, прошедшего в Москве, во всех субъектах Российской Федерации необходимо обеспечить принятие решений о неприменении на весенний период 2020 года временного ограничения движения по автомобильным дорогам регионального и местного значения транспортных средств с нагрузкой на ось, превышающей предельные значения.

21.03.2020

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