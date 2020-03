View this post on Instagram

В Чебоксарах сняты ограничения на проезд для большегрузов ⠀ Решение принято на основании поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина. ⠀ Согласно протоколу совещания, прошедшего в Москве, во всех субъектах Российской Федерации необходимо обеспечить принятие решений о неприменении на весенний период 2020 года временного ограничения движения по автомобильным дорогам регионального и местного значения транспортных средств с нагрузкой на ось, превышающей предельные значения. ⠀ Средства, собранные в Чебоксарах 20 марта на постах весового контроля, будут возвращены. #администрациячебоксар #чебоксарычувашия